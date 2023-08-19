بالفيديو.. بن رحمة يستعرض قميص ويست هام ويصنع أجواء مرحة

شارك الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي، في استعراض القميص الجديد لناديه، الخاص بالموسم الجديد.

ونشر إدارة ويست هام، مقطع فيديو، لجسة التصوير التي سارك فيها بن رحمة، لاستعراض القميص الجديد للفريق.

كما صنع الدولي الجزائري، أجواء مرحة، خلال هذه الجلسة، رفقة بقية زملائه، خلال استعراضهم القميص الجديد للفريق.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يعد من أبرز نجوم ناديه ويست هام الإنجليزي، المعول عليهم كثيرا في الموسم الجديد من البريمرليغ.