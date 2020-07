بالفيديو.. بن رحمة يسجل “هاتريك” ويمنح برينتفورد الفوز على ويغان

وافتتح سعيد بن رحمة، مهرجان أهدافه في هذه المباراة، في الدقيقة الـ19 من الشوط الأول، مانحا التقدم لفريقه.

وعاد الدولي الجزائري للتألق من جديد في الدقيقة 57، أين سجل الهدف الثاني في المبارة، معمقا بذلك الفارق.

وواصل بن رحمة مجهوداته، لتكلل في الدقيقى الـ 66، بهدف ثالث، ضمن من خلاله الفوز لبرينتفود، عل حساب نادي ويغان.

وبهذا رفع سعيد بن رحمة رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بـألوان ناديه برينتفورد لـ 14 هد

Me parlez plus de West Ham ou Aston Villa pour lui. @realmadrid Regardez ce bijou de Saïd Benrahma pic.twitter.com/I0gxlYQ0lB

Brentford’s Said Benrahma has bagged himself a hat trick today.

Get him in the Premier League ASAP

— Top Bins Talk (@TopBinsTalk) July 4, 2020