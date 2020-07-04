بالفيديو.. بن رحمة يسجل “هاتريك” ويمنح برينتفورد الفوز على ويغان

الرياضة
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بالفيديو.. بن رحمة يسجل “هاتريك” ويمنح برينتفورد الفوز على ويغان
بقلم كريم.تيغرمت

تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت فريقه برينتفورد، بنادي ويغان، أين سجل ثلاثية منح بها الفوز لفريقه.

وافتتح سعيد بن رحمة، مهرجان أهدافه في هذه المباراة، في الدقيقة الـ19 من الشوط الأول، مانحا التقدم لفريقه.

وعاد الدولي الجزائري للتألق من جديد في الدقيقة 57، أين سجل الهدف الثاني في المبارة، معمقا بذلك الفارق.

وواصل بن رحمة مجهوداته، لتكلل في الدقيقى الـ 66، بهدف ثالث، ضمن من خلاله الفوز لبرينتفود، عل حساب نادي ويغان.

وبهذا رفع سعيد بن رحمة رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بـألوان ناديه برينتفورد لـ 14 هد


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