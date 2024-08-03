بالفيديو ..بن رحمة يسجل هدفا عالميا رفقة ليون

عاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، يوم السبت، هدفا جميلا في المباراة الودية لفريقه ليون أمام نادي اتحاد برلين الألماني.

وفاز بن رحمة برفقة ناديه ليون برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الاستعدادي للموسم الكروي الجديد، وأمضى مهاجم الخضر الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وهو هدفه الأول في الوديات الخمس التي أجراها “لوال”.

وينتظر، اللاعب السابق لنادي ويستهام الإنجليزي مواجهة نادي ارسنال الإنجليزي في 11 أوت الجاري.