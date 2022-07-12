بالفيديو.. بن رحمة يسجل هدفا عالميا رفقة ويست هام
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدفا عالميا على طريقة اللاعبين الأساطير. رفقة فريقه ويست هام في المباراة التحضيرية للموسم الجديد.
وسجّل بن رحمة في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي جرت امام فريق بوريهام وود.
وهنأت إدارة “المطارق” اللاعب الفنان على هدفه الشخصي. كما نشرت له صورة شخصية عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك. كما وصف هدفه بالجميل.
GOAL @WestHam lead after 21mins thanks to Benrahma’s FK pic.twitter.com/T22YxcmIZr
— Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) July 12, 2022
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