بالفيديو.. بن رحمة يسجل هدفا عالميا رفقة ويست هام

تمكّن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدفا عالميا على طريقة اللاعبين الأساطير. رفقة فريقه ويست هام في المباراة التحضيرية للموسم الجديد.

وسجّل بن رحمة في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي جرت امام فريق بوريهام وود.

وهنأت إدارة “المطارق” اللاعب الفنان على هدفه الشخصي. كما نشرت له صورة شخصية عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك. كما وصف هدفه بالجميل.

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