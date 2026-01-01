بالفيديو.. بن رحمة يسجل هدف عالمي ضد الاتحاد

تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعته وناديه نيوم السعودي، ضد فريق الاتحاد.

وشارك بن رحمة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة نادي نيوم، في مواجهة ضيفهم نادي الاتحاد، ضمن دوري روشن السعودي.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة، في الدقيقة الـ27 من عمر هذه المباراة، أين سجل هدف عالمي من مخالفة مباشرة، عدل به النتيجة لناديه نيوم.

وانتهى هذا اللقاء، بهزيمة سعيد بن رحمة، وناديه نيوم السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لصالح فريق الاتحاد.