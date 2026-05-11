بالفيديو.. بن رحمة يسجّل ثنائية أمام فريق “زكرينيو” في الدوري السعودي

واصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، وقاد فريقه نيوم لتحقيق فوز مهم على حساب الشباب بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن الجولة الـ32 من المنافسة.

وفرض بن رحمة نفسه نجماً للمواجهة بتسجيله هدفي فريقه خلال الشوط الأول. إذ افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء، قبل أن يعود في الوقت بدل الضائع من الشوط ذاته ويضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى، مؤكداً تفوق فريقه على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وبهذا الإنجاز، رفع المهاجم الجزائري رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم. مواصلاً تقديم مستويات مميزة جعلته من أبرز اللاعبين الجزائريين المتألقين في الملاعب السعودية خلال الموسم الجاري.

وتميزت المواجهة بطابع خاص، إذ تفوق بن رحمة على المدرب الجزائري نور الدين زكري (زكرينيو) الذي يقود العارضة الفنية لنادي الشباب. في مباراة قد تزيد من الضغوط على زكري مع اقتراب الموسم من نهايته، وسط حديث متزايد حول مستقبله مع الفريق.

ويؤكد بن رحمة أسبوعاً بعد آخر جاهزيته الكبيرة، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية، ما يعزز مكانته ضمن أبرز الأسماء الجزائرية الناشطة خارج أوروبا.