بالفيديو.. بن رحمة يسجّل هدفا استثنائيا في شباك مانشستر

تمكن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدفا خرافيا في مباراة فريقه ويست هام أمام مانشستر يونايتد.

وسجّل بن رحمة الأول لفريقه ويست هام بطريقة ساحرة في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني. ضمن منافسة ثمن نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

كما قدّم مهاجم الخضر اداء ومستوى كبير جدا في المباراة، وكاد أن يسجّل هدفا ثانيا لولا أنانية زمليه في الهجوم أونطنيو.

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