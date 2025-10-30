بالفيديو.. بن رحمة يسجّل هدفه الأول في دوري روشن السعودي

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدفا مميّزا في مباراة فريقه نيوم أمام مستضيفه الخلود، في المباراة التي تجري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل بن رحمة هدفًا في الدقيقة الثامنة، ليعادل النتيجة أمام الخلود. قبل أن يعزز زميله في الفريق إيكونغ بهدف ثانٍ في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ويعدُّ هدف مهاجم الخُضر، الأول له في دوري روشن هذا الموسم.