بالفيديو.. بن رحمة يشد الرحال إلى قطر للإلتحاق بتربص الخضر

شدّ نجم الخضر سعيد بن رحمة الرحال صوب العاصمة القطرية الدوحة للشروع في التربص الذي تقيمه الكتيبة الوطنية.

كما نشر بن رحمة فيديو قصير عبر صفحته الرسمية. على “إنستغرام”. إلى جانب ذلك وضع الجناح الطائر لـ “الخضر”العلم القطري أعلى الفيديو في إشارة منه. إلى الوجهة القطرية.

ومن المنتظر. أن يشارك بن رحمة زملائه في التدريبات على أمل الوصول إلى أعلى جاهزية لمباراة غامبيا يوم الاربعاء المقبل.

وكان، بن رحمة قد لعب أخر مباراة له. رفقة فريقه ويستهام أمام كريستال بالاص ضمن الجولة الـ 24 من البريمرليغ.

طالع الفيديو: