بالفيديو.. بن رحمة يصنع الحدث بسيارته في شوارع انجلترا

صنع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب ويست هام الإنجليزي، الحدث في شوارع انجلترا، بسيارته الفخمة.

وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لبن رحمة، خلال تجوله في شوارع انجلترا، بسيارته الخاصة جاذبا الأنظار إليه.

كما أظهر هذا الفيديو، لوحة ترقيم شخصي، لسيارة الدولي الجزائري، والتي تضمنت عبارة “سعيد ألجي”.

وأجرى سعيد بن رحمة، حوارا مقتضبا، مع أحد صناع المحتوى على موقع “تيك توك”، من خلال هذا الفيديو.

يذكر أن سعيد بن رحمة، سيغيب عن مواجهتي السد أمام الكاميرون، لعدم تلقيه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي.