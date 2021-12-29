بالفيديو.. بن رحمة يصنع الحدث رفقة والدته بمدرجات “فيكارج روج”

صنع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الحدث رفقة والدته. التي كانت متواجدة بمدرجات “فيكارج روج” أمس لمتابعته خلال مباراة ويستهام امام نادي واتفور.

وعرفت نهاية المباراة توجه بن رحمة مباشرة إلى والدته، اين قدّم لها قميصه. وقابلته والدته بتقبيل يده. تحت تصفيقات أنصار النادي.

كما يواصل الجناح الطائر لـ “الخضر” صنع الحدث في منافسة “البريمرليغ”، بعدما قام بنفس الخطوة في إحدى المباريات السابقة.

يذكر، أن اللقاء جرى ضمن مباريات الجولة الـ 20 من “البريمرليغ” وسجّل بن رحمة الهدف الثاني من جملة الاهداف الأربعة.

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