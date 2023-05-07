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الرياضة

بالفيديو.. بن رحمة يفتتح باب التسجيل لويست هام أمام مانشستر

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن رحمة يفتتح باب التسجيل لويست هام أمام مانشستر
بن رحمة
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تمكّن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدفا جميلا رفقة ناديه ويست هام في مواجهة مانشستر يونايتد.

و استغل بن رحمة خروج حارس مانشستر يونايتد قليلا في الدقيقة 27 سنة في الشوط الأول، ليبصم على هدفه الجميل.

وتجري المباراة ضمن الجولة 35 من عمر البريمرليغ، أين يقدّم مهاجم الخضر مباراة جدا على صعيده الشخصي.

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