بالفيديو.. بن رحمة يفتتح سجله التهديفي مع ليون بطريقة رائعة
بقلم عزبز طالبي
افتتح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عداده التهديفي مع فريقه الجديد ليون الفرنسي في مباراة اليوم الجمعة التي جرت امام المستضيف ميتز.
وسجل بن رحمة الهدف الشخصي له في الدقيقة 60 من عمر المواجهة التي جرت بملعب “سان سامفوريان” و هو الثاني في المباراة.
كما عرفت المباراة تألق بن رحمة بشكل ملفت للإنتباه، رغم أنه شارك بشكل احتياطي، وسجل هدفه الشخصي في مرمى مواطنه أوكيدجة.
PREMIER BUT SOUS LES COULEURS DE L’OL POUR SAÏD BENRAHMA ! 🔥 pic.twitter.com/nC7qubc7yD
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 23, 2024
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