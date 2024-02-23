بالفيديو.. بن رحمة يفتتح سجله التهديفي مع ليون بطريقة رائعة

افتتح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عداده التهديفي مع فريقه الجديد ليون الفرنسي في مباراة اليوم الجمعة التي جرت امام المستضيف ميتز.

وسجل بن رحمة الهدف الشخصي له في الدقيقة 60 من عمر المواجهة التي جرت بملعب “سان سامفوريان” و هو الثاني في المباراة.

كما عرفت المباراة تألق بن رحمة بشكل ملفت للإنتباه، رغم أنه شارك بشكل احتياطي، وسجل هدفه الشخصي في مرمى مواطنه أوكيدجة.

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