بالفيديو.. “بن رحمة” يفعل “العجب” في الدوري الإنجليزي

يواصل النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” إبهار الجميع مع فريقه “برينتفورد” في دوري الدرجة الأولى الانجليزي.

الساحر الجزائري بصم أمسية اليوم السبت على مراوغة عالمية في مواجهة فريقه ضد كوينز بارك رينجرز التي انتهت بفوز برينتفورد بثلاثية لهدف وحيد.

المواجهة التي تدخل في اطار الجولة 27 من الشامبيون شيب شهدت ايضا تسجيل “بن رحمة” للهدف الأول لفريقه في المواجهة.