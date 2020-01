بالفيديو.. “بن رحمة” يفعل “العجب” في الدوري الإنجليزي

الساحر الجزائري بصم أمسية اليوم السبت على مراوغة عالمية في مواجهة فريقه ضد كوينز بارك رينجرز التي انتهت بفوز برينتفورد بثلاثية لهدف وحيد.

المواجهة التي تدخل في اطار الجولة 27 من الشامبيون شيب شهدت ايضا تسجيل “بن رحمة” للهدف الأول لفريقه في المواجهة.

🇩🇿 Said Benrahma (@Benrahma2) with the #TotalRegal certified touch to get past the defender 🔥🔥 pic.twitter.com/vlVa0FI6HG

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 11, 2020