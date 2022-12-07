بالفيديو.. بن رحمة يفوز بجائزة جديدة مع ويست هام

توج الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي ويست هام الإنجليزي، بجائزة جديدة، نال فيها اعتراف جماهير الفريق.

وأعلنت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تتويج بن رحمة، بجائزة هدف للشهر.

كما نشر مسؤولو النادي الإنجليزي، مقطع فيديو، للهدف الذي استحق فيه الدولي الجزائري هذه الجائزة، والذي كان في شباك كريستال بلاص.