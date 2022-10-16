بالفيديو.. بن رحمة يقلب موازين مباراة ويست هام وساوثهامبتون

تمكن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من البصم على تمريرة حاسمة في لقاء، اليوم الأحد،بين ويست هام و المضيف ساوثهامبتون.

وساهم بن رحمة في تعادل فريقه في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، بعدما مرّر لزميله ديكلان رايس.

وكان الفريق الانجليزي منهزما بهدف مقابل صفر قبل أن يدخل الجناح الطائر في الشوط الثاني ويقلب موازين المباراة الى تعادل.