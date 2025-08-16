بالفيديو.. بن رحمة يقود نيوم لتعادل مثير أمام روما ودياً

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدفًا رائعًا مع فريقه نيوم السعودي في المباراة الودية أمام روما الإيطالي ضمن التربص الذي يقيمه الفريق السعودي في اسبانيا.

وانتهت المباراة بتعادل مثير 2-2، حيث تمكن بن رحمة من هز الشباك، ليعزز من أداء فريقه في هذا اللقاء الذي شهد منافسة قوية بين الفريقين.

وتعتبر هذه المباراة تجربة تحضيرية مهمة للفريقين استعدادًا للمنافسات المقبلة، حيث أظهر بن رحمة قدراته العالية في خط الهجوم، ليترك بصمة واضحة في هذا اللقاء الودي.