بالفيديو.. بن رحمة ينافس على جائزة هدف الشهر في ناديه ليون

رُشح الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لنيل جائزة أجمل هدف لشهر ديسمبر في ناديه ليون الفرنسي.

وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، ومن بينهم بن رحمة.

وتم اختيار الهدف الذي سجله بن رحمة، بمخالفة مباشرة، ضد نادي أولنوي، في كأس فرنسا، للتنافس على هذه الجائزة.

وينافس سعيد بن رحمة على جائزة أجمل هدف في ناديه ليون لشهر ديسمبر، كل من ريان شرقي، ميكوتادزي، وأرنيست نواما.