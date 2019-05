حيث توّج صاحب الـ23 بريعاً بلقب أجمل هدف في الموسم، بعد هدفه “المارادوني” في شباك “هال سيتي” في البطولة.

أين راوغ ثلاث مدافعين دفعة واحدة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسكن الكرة شباك الخصم بطريقة رائعة.

📺 This just gets better and better@Benrahma2's first yesterday from every angle#BrentfordFC pic.twitter.com/9EVKquQQQD

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 24, 2019