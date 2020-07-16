بالفيديو.. بن رحمة يهدي توقيعه لمحبيه وعشاق برينتفورد

يستغل نادي برينتفورد الإنجليزي، الشعبية الكبيرة التي أصبح يحظى بها لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لإرضاء عشاق النادي.

وأعلن نادي برينتفورد، عن مسابقة لأنصار الفريق، عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، تمكنهم من الفوز بتوقيع نجم الفريق سعيد بن رحمة.

وظهر الدولي الجزائري، عبر مقطع فيديو، وهو يوقع على صور تذكارية له مع ناديه برينتفورد، لفائدة أنصار الفريق.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يعد النجم الأول في ناديه برينتفورد، وكشب شعبية كبيرة وسط أنصار الفريق، بالنظر لمستواه الكبيرة، والأهداف الرائعة التي بصم عليها هذا الموسم.