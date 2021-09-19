بالفيديو.. بن رحمة يهز شباك اليونايتد وكريستيانو يُفسد فرحته

شارك الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، أساسيا في مواجهة ناديه ويست هام أمام مانشسر يونايتد، ظهيرة اليوم الأحد، بعد تعافيه السريع من الإصابة، والتي كان يُفترض أن تحرمه من هذا اللقاء، وفقا للتقارير الإنجليزية هذه الصبيحة.

وتمكن الجناح الطائر، من تسجيل هدف جميل بتسديدة من خارج منطقة العمليات، إرتطمت بأحد مدافعي الشياطين الحمر، قبل أن تدخل الشباك.

ولم تدم فرحة مُحارب الصحراء سوى خمس دقائق، بإعتبار أن كريستيانو رونالدو تمكن من تعديل النتيجة لفريقه.