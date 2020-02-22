بالفيديو.. بن رحمة يواصل التألق ويُسجل عاشر أهدافه في إنجلترا

واصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عروضه القوية في “الشامبين شيب” الإنجليزية، مُتمكنا من تسجيل عاشر أهدافه منذ بداية الموسم.

وأنقذ الجناح الطائر ناديه برينتفورد، من الهزيمة عند إستقباله لنظيره بلاكبيرن روفرز، ظهيرة اليوم السبت، في لقاء إنتهى بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

ويبقى “البيز” بهذه النتيجة، في المركز الرابع من الترتيب العام، مُحافظين على كامل في التنافس على ورقة الصعود للبريميرليغ.