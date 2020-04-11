بالفيديو.. بن رحمة يوجه رسالة خاصة لعمال قطاع الصحة

عبّر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، عن شكره وامتنانه، لعمال قطاع الصحة، بالنظر للمجهودات التي يقومون بها في هذه الظروف الخاصة.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة بن رحمة، أين قال: “أتمنى أن يكون الجميع بخير، وأطلب منكم البقاء في منازلكم، فهذا الفيروس جد خطير”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أود أيضا أن أوجه شكر كبير، للأطباء، الممرضين، وجميع عمال الصحة، على مجهوداتهم، انتبهوا لأنفسكم”.

وختم سعيد بن رحمة، رسالته هذه بمطالبة الجميع باحترام الحجر الصحي، لتفادي العدوى بفيروس كورونا.