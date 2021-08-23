بالفيديو.. بن رحمة يُبدع بثاني تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي
بقلم حواز عبد النور
واصل سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” تألقه في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.
“بن رحمة” منح ثاني تمريرة حاسمة له هذا الموسم بمناسبة مواجهة الجولة الثانية أمام الضيف ليستر سيتي.
لاعب الخضر منح التمريرة الحاسمة في الهدف الأول الذي سجله بابلو فورناليس في الدقيقة ال26.
وكان “بن رحمة” قد سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة في مواجهة الجولة الأولى أمام نيوكاسل.
📹 هدف اول لويست هام عن طريق فورنالس صناعة الجزائري بن رحمة 🔥.#PL #FPL #WHULEI pic.twitter.com/O589v2RtOp
— Shehabh14 (@shehabh14) August 23, 2021
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