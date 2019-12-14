بالفيديو.. “بن رحمة” يُبهر بتمريرة حاسمة جديدة ضد فولهام

بصم أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” على تمريرة حاسمة جديدة مع فريقه “برينتفورد”.

الآخير استضاف فولهام لحساب الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الانجليزي وفاز عليه بهدف دون رد.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب “ملابومو” في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة رائعة من “بن رحمة”.

وتُعتبر هذه التمريرة الحاسمة الخامسة لنجم الخضر مع فريقه الذي أصبح ثالثا في ترتيب “الشامبيانشيب”.