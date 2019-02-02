بالفيديو.. “بن رحمة” يُبهر ويحقق العلامة الكاملة !!

واصل الجزائري سعيد بن رحمة، عُروضه القوية في إنجلترا، وهذا خلال مواجهة فريقه برينتفورد أمام ضيفه بلاكبيرن روفرز.

أين قاد نادي “الدبابير” لتحقيق الفوز بنتيجة خمسة أهداف لهدفين، في إطار الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.

وكان الجزائري وراء إفتتاح باب التسجيل بعدما كانوا متأخرين بثنائية، قبل أن يقدّم تمريرتين حاسمتين، قبل إستبداله في الدقيقة الـ80.

وأختير إبن مدينة “عين تيموشنت” رجلا للمقابلة بعلامة 10على 10، بعد إختياره في التشكيلة المثالية لشهر جانفي الماضي.