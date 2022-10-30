بالفيديو.. بن رحمة يُراوغ كاسيميرو على طريقة زيدان

بصم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، على لوحة فنية رائعة مع فريقه ويستهام يونايتد.

وذلك في لقاء مانشستر يونايتد الجاري حاليا بملعب أولترافورد ضمن منافسة الدوري الانجليزي الممتاز.

بن رحمة الذي يُشارك أساسيا في اللقاء قام بمراوغة لاعب المان، كاسيميرو، بـ”لارولات” على طريقة، زين الدين زيدان.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة لتقدم المحليين بهدف دون رد من توقيع، ماركوس راشفورد، في انتظار المرحلة الثانية.