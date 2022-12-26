بالفيديو.. بن رحمة يُسجل أمام أرسنال

وقع سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدفا جديدا مع فريقه ويستهام يونايتد الانجليزي.

وجاء هدف بن رحمة في الدقيقة الـ27 من اللقاء الذي يجمع فريقه بالمُضيف أرسنال في هاته الأثناء.

ونفذ الجناح الجزائري ركلة جزاء بنجاح ليمنح فريقه التقدم ويحتفل بطريقة خاصة.

ويندرج اللقاء الجاري بملعب الإمارات لحساب الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز.