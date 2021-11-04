بالفيديو.. بن رحمة يُسجل ثنائية جميلة مع ويستهام في الدوري الأوروبي

عاد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” مُجددا للتألق مع فريقه ويستهام يونايتد الانجليزي.

بن رحمة وقع ثنائية ليقود ناديه للتعادل بهدفين لهدفين على أرض نادي جينك البلجيكي في الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وسجل لاعب الخضر ثنائيته في الدقيقتين ال59 وال82 ليؤكد تواجده في أعلى مستوياته منذ بداية الموسم الحالي.

ولعب بن رحمة المواجهة كاملة بعد أن دفع به المُدرب دافيد مويس أساسيا.