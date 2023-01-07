بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا جميلا أمام فريقه السابق في كأس إنجلترا

قاد سهرة اليوم السبت، سعيد بن رحمة فريقه ويستهام يونايتد للتأهل للدور الـ4 من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

وذلك بعد تسجيله الهدف الوحيد في مواجهة الدور الثالث التي جمعت الهامرز بالمُضيف برينتفورد بملعب غريفين بارك.

وسجل النجم الدولي الجزائري الهدف في الدقيقة الـ79 بتسديدة قوية لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

ورفض بن رحمة الاحتفال بهدفه بحكم أنه جاء لويستهام قادما من برينتفورد قبل موسمين.