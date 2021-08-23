بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا جميلا أمام ليستر سيتي
بقلم حواز عبد النور
واصل النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” تألقه في مواجهة فريقه “ويستهام يونايتد” أمام ليستر سيتي.
فبعد تقديمه تمريرة حاسمة في الشوط الأول سجل الساحر الجزائري الهدف الثاني للمطارق في المرحلة الثانية وبالضبط في الدقيقة ال56.
وبهذا يصل بن رحمة لهدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة الى تمريرتين حاسمتين بعد مرور جولتين فقط.
بن رحمة الثاني 😭 .!
صدقوني اذا استمر على التوهج هذا والأداء ما بيطول في ويستهام 🙌🏻😻
pic.twitter.com/QbGIwScNCo
— ابراهيـم (@ManUtd_21) August 23, 2021
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