بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا جميلا أمام ليستر سيتي

واصل النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” تألقه في مواجهة فريقه “ويستهام يونايتد” أمام ليستر سيتي.

فبعد تقديمه تمريرة حاسمة في الشوط الأول سجل الساحر الجزائري الهدف الثاني للمطارق في المرحلة الثانية وبالضبط في الدقيقة ال56.

وبهذا يصل بن رحمة لهدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة الى تمريرتين حاسمتين بعد مرور جولتين فقط.