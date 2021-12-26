بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا رائعا في الدوري الانجليزي

سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” هدفا رائعا في الدوري الانجليزي الممتاز.

الجناح الجزائري وقع الهدف الثاني لفريقه ويستهام يونايتد في اللقاء الذي جمعهم بالضيف ساوثهامبتون.

المواجهة التي لُعبت بملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة ال19 عرفت توقيع بن رحمة لهدفه في الدقيقة ال64.

وشارك بن رحمة أساسيا في اللقاء ليعود الى زيارة الشباك بعد غياب طويل نوعا ما، وانتهى اللقاء بخسارة زملاء بن رحمة ب3-2.