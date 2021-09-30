بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا رائعا في الدوري الأوروبي

بصم سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “السعيد بن رحمة” على هدفا رائعا مع فريقه ويستهام يونايتد.

بن رحمة قاد فريقه للفوز على الضيف رابيد فيينا النمساوي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

الجناح الجزائري الذي شارك أساسيا في اللقاء سجل الهدف الثاني لويستهام يونايتد في الدقيقة ال90+5.