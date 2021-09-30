بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا رائعا في الدوري الأوروبي
بقلم حواز عبد النور
بصم سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “السعيد بن رحمة” على هدفا رائعا مع فريقه ويستهام يونايتد.
بن رحمة قاد فريقه للفوز على الضيف رابيد فيينا النمساوي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.
الجناح الجزائري الذي شارك أساسيا في اللقاء سجل الهدف الثاني لويستهام يونايتد في الدقيقة ال90+5.
Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Saïd Benrahma #TeamDz #WHUSCR #UEL pic.twitter.com/C81WCYbeyO
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) September 30, 2021
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