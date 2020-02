بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا رائعا في مرمى ليدز

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 32 من دوري الدرجة الاولى الانجليزي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

الهدف الوحيد لبرينتفورد سجله “سعيد بن رحمة” في الدقيقة 25، وهو الهدف السادس في الشامبيون شيب لنجم الخضر منذ بداية 2020.

@BrentfordFC's Said Benrahma has scored more goals in @SkyBetChamp in 2020 than any other player

Said Benrahma 6

Nahki Wells 5

Ollie Watkins 5 pic.twitter.com/GXHKlceAwQ

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 11, 2020