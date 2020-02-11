بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفا رائعا في مرمى ليدز

واصل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” تألقه بمناسبة مواجهة فريقه “برينتفورد” ضد ضيفه “ليدز يونايتد”.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 32 من دوري الدرجة الاولى الانجليزي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

الهدف الوحيد لبرينتفورد سجله “سعيد بن رحمة” في الدقيقة 25، وهو الهدف السادس في الشامبيون شيب لنجم الخضر منذ بداية 2020.

🇩🇿 | Et Benrahma encore buteur ce soir avec Brentford ! Il mérite tellement de jouer en Premier League… @Benrahma2 pic.twitter.com/rR5wF36vAy — Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) February 11, 2020