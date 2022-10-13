بالفيديو.. بن رحمة يُسجل هدفه الأول هذا الموسم بمُخالفة رائعة

بصم سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، على هدفه الأول هذا الموسم مع فريقه ويستهام يونايتد الانجليزي.

حيث وقع بن رحمة الهدف الأول للمطارق أمام الضيف أندرلخت البلجيكي في الدقيقة الـ14 من مخالفة مباشرة رائعة.

وتدخل المواجهة الجارية حاليا لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس دوري المؤتمرات الأوروبي.