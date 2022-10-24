بالفيديو.. بن رحمة يُسجل ويقود ويستهام لهزم بورنموث

تألق سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مع فريقه ويستهام يونايتد أمام الضيف بورنموث.

حيث قاد، بن رحمة، المطارق لتحقيق الفوز بهدفين دون رد في مواجهة الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل، بن رحمة، الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+2 من ركلة جزاء نفذها باحكام.

وبتألقه في موقعة ملعب لندن الأولمبي يكون بن رحمة قد رد بطريقته الخاصة على تهميش، المدرب ديفيد مويس.