بالفيديو..بن رحمة يُقدم تمريرة حاسمة جديدة في الدوري الانجليزي

واصل النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تألقه أمسية اليوم الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه ويستهام يونايتد، الجناح الجزائري قدم تمريرة حاسمة رائعة في مواجهة فريقه أمام المُضيف أستون فيلا الجارية حاليا لحساب الجولة العاشرة.

بن رحمة الذي دفع به المُدرب دافيد مويس أساسيا قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله ديكلان رايس في الدقيقة ال38، وتُشير النتيجة الحالية لتقدم زملاء النجم الجزائري بهدفين لهدف وحيد.

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وقاد سهرة الأربعاء النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويستهام يونايتد لبلوغ ربع نهائي منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وتغلب ويستهام على ضيفه مانشستر سيتي بملعب لندن الأولمبي بضربات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي بدون أهداف في لقاء الدور ثمن النهائي.

ووقع بن رحمة ركلة الجزاء الخامسة في سلسلة ضربات الترجيح، وذلك بعد دخوله بديلا في الدقيقة ال62.

ومن جانب السيتي شارك رياض محرز أساسيا قبل أن يستبدله غوارديولا باللاعب فيل فودين.

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