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بالفيديو.. بن رحمة يُقدم تمريرة حاسمة جديدة مع ويستهام

الرياضة
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بالفيديو.. بن رحمة يُقدم تمريرة حاسمة جديدة مع ويستهام صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري السعيد بن رحمة على تمريرة حاسمة سحرية جديدة مع فريقه ويستهام يونايتد.

نجم الخضر جلس على مقاعد البدلاء الى غاية الدقيقة ال82 أين شارك مكان زميله “جيسي لينغارد”.

الساحر الجزائري استغل الفرصة وقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث الذي سجله “فريديريكس” في الدقيقة ال95.

يُذكر أن ويستهام يونايتد تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة ال24 من الدوري الانجليزي الممتاز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960415

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