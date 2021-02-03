بالفيديو.. بن رحمة يُقدم تمريرة حاسمة سحرية مع ويستهام

بصم سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على تمريرة حاسمة سحرية مع فريقه ويستهام يونايتد.

بن رحمة كان وراء هدف التقدم لفريقه ضد أستون فيلا في الدقيقة ال51 عندما وضع كرة رائعة لزميله سوزاك سجلها الآخير.

الهدف الثاني لزملاء نجم الخضر جاء في الدقيقة ال56 عن طريق الوافد الجديد جيسي لينغارد بتمريرة من أنطونيو.

المواجهة الجارية حاليا تدخل لحساب الجولة ال22 من الدوري الانجليزي الممتاز.