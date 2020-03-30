بالفيديو.. بن زية: “سنخرج من هذه الأزمة إن شاء الله”

طالب مهاجم المنتخب الجزائري ياسين بن زية بإحترام التعليمات وعدم الخروج من المنزل في الفترة الحالية لتفادي إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم على الفايسبوك مقطع فيديو لمهاجم فريق ديجون الفرنسي أي قال:

“السلام عليكم.. هذا الفيديو لأخبركم على مدى أهمية البقاء في المنزل، غسل الأيدي والإهتمام بالعائلة لأننا نمر بفترة صعبة على الجميع لكن في حال إحترام التعليمات من طرف الجميع سنخرج من هذه الأزمة إن شاء الله”.