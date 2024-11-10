بالفيديو.. بن زية هدافا وممررا حاسما ويريح بيتكوفيتش

تألق الدولي الجزائري ياسين بن زية بشكل ملفت للانتباه في مباراة فريقه كاراباخ أمام نادي زيارا ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الأذري.

وسجل ياسين بن زية هدفا شخصيا له في الدقيقة 52 من عمر المباراة، في حين قدم تمريرة حاسمة خلال المباراة المثيرة التي جرت بملعب” توفيق باكهاماروف”.

https://twitter.com/AicheAiche67551/status/1855627549914619955

وقاد مهاجم الخضر فريقه كاراباخ لتحقيق فوز برباعية نظيفة، ليؤكد جاهزيته الكبيرة قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني الاستعدادي لمباراة غينيا الاستوائية التي ستجري يوم 14 نوفمبر القادم.

https://twitter.com/AicheAiche67551/status/1855644381518151723

كما أراح بن زية الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في ظل غياب القناص الحقيقي لـ “الخضر” منذ الاستغناء عن خدمات المهاجم اسلام سليماني ولو مؤقتا بالنظر إلى بعده عن المنافسة.

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