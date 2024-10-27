بالفيديو .. بن زية هدافا ويشارك في المهرجان التهديفي لكاراباخ

شارك الدولي الجزائري ياسين بن زية، في المهرجان التهديفي لفريق كاراباخ الأذربيجاني أمام نادي كيشلا الذي انتهى بالفوز بثلاثية نظيفة.

وسجل بن زية الهدف الثالث لفريقه في المباراة أمام النادي المنافس، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 11 منافسات الدوري الأذري.

وجرت المباراة بملعب “توفيق باكهاراموف” التي شهدت تألق مهاجم الخضر مسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

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