إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو .. بن زية هدافا ويشارك في المهرجان التهديفي لكاراباخ

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو .. بن زية هدافا ويشارك في المهرجان التهديفي لكاراباخ
بن زية
  • 78
  • 0

شارك الدولي الجزائري ياسين بن زية، في المهرجان التهديفي لفريق كاراباخ الأذربيجاني أمام نادي كيشلا الذي انتهى بالفوز بثلاثية نظيفة.

وسجل بن زية الهدف الثالث لفريقه في المباراة أمام النادي المنافس، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 11 منافسات الدوري الأذري.

وجرت المباراة بملعب “توفيق باكهاراموف” التي شهدت تألق مهاجم الخضر مسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/5Bg2j
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر