بالفيديو.. بن زية يساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه كارباخ

قاد الدولي الجزائري ياسين بن زية، أمس الخميس، ناديه كارباخ الأذربيجاني، لتحقيق الفوز، أمام لويليانا السلوفيني، ضمن تصفيات الدوري الأوروبي.

وشارك بن زية، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كارباخ أغدام، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن تحديد المتأهل لدور مجموعات الدوري الأوروبي.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الاول لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز ياسين بن زية، وناديه كارباخ الأذربيجاني، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب فريق لويليانا السلوفيني.