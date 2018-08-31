بالفيديو.. بن زية يصل إلى تركيا للإنضمام لفينرباتشي

وصل أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري ياسين بن زية لمدينة إسطنبول التركية للإنضمام لفريق فينرباتشي التركي.

ووجد بن زية في إستقباله جماهير الفريق الأصفر بالمطار إضافة إلى حشد كبير من وسائل الإعلام التركية.

ومن المنتظر أن يمضي بن زية سهرة اليوم على عقده الجديد لينضم لزميله النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني.