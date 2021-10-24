بالفيديو.. بن زية يواصل التألق بهدف عالمي في شباك غرونوبل

ساهم الدولي الجزائري ياسين بن زية، في الفوز الذي حققه ناديه ديجون، على حساب غرونوبل، لحساب دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وبصم ياسين بن زية، على هدف التعادل لصالح ناديه في الدقيقة الـ57، بطريقة عالية، بعد تلاعب بدفاع المنافس.

وأكد الدولي الجزائري، من جديد، عودته لمستواه المعهود، بعد غيابه عن الميادين لعام كامل، بسبب الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها على مستوى اليد.

وقاد ياسين بن زية، ناديه ديجون، للفوز على غرونوبل، بنتيجة (2-1)، ليرفع بذلك الفريق رصيده إلى 16 نقطة.

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