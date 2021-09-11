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الرياضة

بالفيديو.. بن زية يوقع ثنائية رائعة في مرمى باستيا

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. بن زية يوقع ثنائية رائعة في مرمى باستيا
اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية
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سجل اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية ثنائية رائعة سهرة اليوم السبت في مرمى نادي باستيا في إطار الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وإفتتح بن زية  عداده التهديفي مع فريقه ديجون في مباراة اليوم بثنائية في الدقائق الـ58 والـ87 من عمر المباراة، حيث بصم على مخالفة مباشرة بطريقة رائعة في مرمى الحارس فينسينسيني.

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