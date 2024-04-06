بالفيديو.. بن زية يوقع ثنائية عالمية في دوري أذربيجان
بقلم عزبز طالبي
وقع الدولي الجزائري ياسين بن زية على ثنائية رفقة فريقه كاراباخ الذي فاز برباعية مقابل اثنين أمام الضيف نادي سابيل.
وجرت المباراة ضمن الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الأذربيجاني.
وعرفت المباراة تسجيل مهاجم الخضر الهدف الثاني لفريق بطريقة عالمية و خرافية على طريقة النجم الإنجليزي السابق بيكهام وأسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو.
ويواصل بن زية صنع المعجزة الرياضية الشخصية له، بعد خضوعه لأكثر من 11 عملية جراحية.
هدف ياسين بن زية مع فريقه كاراباخ 🥵🇩🇿pic.twitter.com/uva5mwe8jw
— Koora DZair (@Koora_DZair) April 6, 2024
▪️هدف ياسين بن زية الثاني
⚽⚽⚽⚽⚽⚽
🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/a0jD1UrHhw
— 𝐴𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑𝑧𝑎𝑖𝑟 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 (@arobasedzair_Ar) April 6, 2024
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