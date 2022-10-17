بالفيديو.. بن زيمة وكورتوا يصلان باريس لحضور حفل الكرة الذهبية

تنقل ثنائي ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة، وزميله الحارس تيبو كرتوا، اليوم الإثنين إلى باريس، لحضور حفل الكرة الذهبية.

ونشر إدارة ريال مدريد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله بن زيمة، وكورتوا خلال تنقلهم لباريس.

كما نشر ثنائي النادي الملكي، صورة لهما، من داخل الطائرة الخاصة التي أقلتهم إلى العاصمة الفرنسية.

ويعد كريم بن زيمة، أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، والمقرر الكشف عنها في حفل الكرة الذهبية أمسية اليوم الإثنين.