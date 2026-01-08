بالفيديو.. بن زيمة يبدي دعمه للمنتخب الجزائري
بقلم كريم تيغرمت
أبدى النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، دعمه الكامل للمنتخب الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
ونشر بن زيمة، مقطع فيديو له، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال فيه: “سنحصد كل شيء إن شاء الله.. هيا بنا نحن معا، تحيا الجزائر”
ولقي هذا الفيديو، الذي نشره بن زيمة، تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من محبيه، خاصة متابعيه من أنصار الخضر.
وتأتي هذه الرسالة التي وجها كريم بن زيمة، للمنتخب الوطني، قبل مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي ستجمع يوم السبت المقبل، الخضر، بمنتخب نيجيريا.
Karim Benzema apporte son soutien à l’Algérie pour la Kings League ! ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/7i2KrwS5lL
— 𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 🇩🇿 (@algeriactufoot) January 7, 2026
رابط دائم : https://nhar.tv/TGZTq