بالفيديو.. بن زيمة يبدي دعمه للمنتخب الجزائري

أبدى النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، دعمه الكامل للمنتخب الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر بن زيمة، مقطع فيديو له، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال فيه: “سنحصد كل شيء إن شاء الله.. هيا بنا نحن معا، تحيا الجزائر”

ولقي هذا الفيديو، الذي نشره بن زيمة، تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من محبيه، خاصة متابعيه من أنصار الخضر.

وتأتي هذه الرسالة التي وجها كريم بن زيمة، للمنتخب الوطني، قبل مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي ستجمع يوم السبت المقبل، الخضر، بمنتخب نيجيريا.