بالفيديو.. بن زيمة يتدرب بقميص الخضر

صنع النجم العالمي، كريم بن زيمة الحدث، اليوم الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخرجة جديدة.

ونشر بن زيمة، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، خلال اجرائه بعض التدريبات.

وظهر النجم السابق لريال مدريد، وصاحب الأصول الجزائرية، خلال هذا الفيديو، بقميص المنتخب الوطني.

كما لقي هذا الفيديو، لكريم بن زيمة، تفاعل، واعجاب كبير من متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.